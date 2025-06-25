Руководство Арсенала не хочет отпускать футболиста в статусе свободного агента, поэтому решило его продать. У Александра Зинченка есть несколько вариантов продолжения карьеры, но один из них является приоритетным и все идет к тому, что воплотится в жизнь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Corriere dello Sport.

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Где продолжит карьеру Зинченко

Речь идет об итальянском Милане, который приблизился к трансферу украинца – сделка оценивается в сумму меньшую, чем 20 миллионов евро. Сам Александр Зинченко уже согласился на этот переход. Ради него он пойдет на понижение своей зарплаты.

Большую вероятность этого трансфера подтвердил и авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. В эфире программы Calciomercato l'Originale на телеканале Sky он рассказал, что Массимилиано Аллегри лично заинтересован в усилении состава "россонери" футболистом сборной Украины:

Зинченко – это профиль, который новый тренер Милана очень ценит. На самом деле Аллегри, который ценит его тактическую универсальность превыше всего, дал добро на этот трансфер. Он остается горячим именем.

Отметим, что в Милане Александр Зинченко должен заменить звездного Тео Эрнандеса. Он с большой вероятностью продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

К слову. В сезоне-2024/2025 украинский футболист провел 23 матча в составе лондонского Арсенала. В них он забил записал в свой актив гол и ассист.

Напомним, что ранее был составлен рейтинг самых высоких зарплат у украинских футболистов, которые играют за рубежом. Именно Александр Зинченко его возглавляет.