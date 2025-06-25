Керівництво Арсенала не хоче відпускати футболіста у статусі вільного агента, тому вирішило його продати. В Олександра Зінченка є декілька варіантів продовження кар'єри, але один з них є пріоритетним і все йде до того, що втілиться у життя, повідомляє 24 Канал із посиланням на Corriere dello Sport.

Читайте також Супергра Трубіна допомогла Бенфіці сенсаційно перемогти Баварію на Клубному чемпіонаті світу

Де продовжить кар'єру Зінченко

Йдеться про італійський Мілан, який наблизився до трансферу українця – угода оцінюється в суму меншу, ніж 20 мільйонів євро. Сам Олександр Зінченко вже погодився на цей перехід. Заради нього він піде на пониження своєї зарплати.

Велику ймовірність цього трансферу підтвердив й авторитетний італійський журналіст Джанлука Ді Марціо. В етері програми Calciomercato l'Originale на телеканалі Sky він розповів, що Массіміліано Аллегрі особисто зацікавлений у підсиленні складу "росонері" футболістом збірної України:

Зінченко – це профіль, який новий тренер Мілана дуже цінує. Насправді Аллегрі, який цінує його тактичну універсальність понад усе, дав добро на цей трансфер. Він залишається гарячим ім'ям.

Зазначимо, що в Мілані Олександр Зінченко має замінити зіркового Тео Ернандеса. Він з великою ймовірністю продовжить кар'єру в Саудівській Аравії.

До слова. В сезоні-2024/2025 український футболіст провів 23 матчі у складі лондонського Арсенала. У них він забив записав у свій актив гол та асист.

Нагадаємо, що раніше було складено рейтинг найвищих зарплат в українських футболістів, які грають за кордоном. Саме Олександр Зінченко його очолює.