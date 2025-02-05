Неймар прилетел на первую тренировку в Сантосе на вертолете: эффектное видео

Бразилец Неймар в статусе суперзвезды мирового футбола вернулся в родной клуб Сантос. Однако даже его одноклубники не ожидали, что их партнер по команде будет прилетать на тренировки на вертолете.

31 января звездный нападающий сборной Бразилии Неймар официально стал игроком Сантоса. Футболист подписал контракт сроком на шесть месяцев, пишет 24 Канал.

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Эффектное появление Неймара на тренировке

Чтобы не слишком выделяться на фоне своих одноклубников, Неймар решил прилететь на первую тренировку в Сантосе на вертолете. Летательный аппарат с футболистом приземлился посреди тренировочного поля. 33-летнюю звезду встретили представители клуба.

Подобное зрелище раньше можно было увидеть, когда какой-то владелец клуба прилетал на тренировку команды. Теперь уже футболисты могут позволить себе такую роскошь.

Видео, как Неймар прилетел на тренировку

Причина такого эффектного появления Неймара оказалась банальной. Нападающий еще не приобрел вблизи футбольной базы жилье. Поэтому ему пришлось лететь более 100 километров из штата Рио-де-Жанейро.

Напомним, что Неймар присоединился к Сантосу на правах свободного агента. В саудовском Аль-Хиляле карьера звезды не была удачной. Бразилец сыграл лишь семь матчей и оформил один гол. Летом нападающий планирует вернуться в один из европейских чемпионатов.