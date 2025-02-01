Недавно появилась информация, что Неймар вернется в родной клуб Сантос. Теперь клуб официально подтвердил эту информацию, пишет 24 канал со ссылкой на Сантос.

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Презентация Неймара

Пресс-служба клуба опубликовала видео с бразильским футболистом, где он рассказывает, что рад вернуться в состав родной команды.

Детали контракта не разглашаются, однако есть информация, что Неймар подпишет соглашение на 6 месяцев, без опции продления. Следующий сезон бразилец хочет провести уже в европейском клубе.

Возвращение Неймара в Сантос: смотрите видео

Отметим, что Неймар играл за Сантос с 2009 года до 2013 года. За этот период он сыграл 225 матчей во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами.