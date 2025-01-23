Известный немецкий клуб проявляет серьезный интерес к дебютанту сборной Украины

Иван Калюжный после удачного дебюта в сборной Украины заинтересовал ряд европейских клубов. Именитый клуб из Германии готовит предложение Александрии по трансферу игрока.

В услугах опорного полузащитника "горожан" заинтересована Герта. Команда сейчас выступает во второй немецкой Бундеслиге, сообщает 24 канал со ссылкой на Динамомания.

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Калюжный не против перейти в Герту

Стало известно, что Герта давно интересуется Иваном Калюжным. Игрок Александрии не против сменить команду после разговора с менеджерами немецкого клуба.

Герта проявляет серьезный интерес к украинскому футболисту. "Бело-голубые" занимаются подготовкой предложения для Александрии по трансферу полузащитника.

Отметим, что Герта сейчас занимает 12 строчку во второй Бундеслиге. Берлинский коллектив имеет в своем активе 29 набранных очков после 18 сыгранных туров в чемпионате.

В текущем сезоне Иван Калюжный успел дебютировать в сборной Украины и покорить сердца многих болельщиков. За Александрию опорник успел сыграть 16 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

Справка. Иван Калюжный попал в символическую сборную лучших игроков УПЛ первой половины сезона-2024/2025.

Подчеркнем, что по данным Transfermakt, оценочная трансферная стоимость Калюжного составляет 1 миллион 200 тысяч евро. Также Иван ранее отказал Плимуту, который занимает последнее место в английском Чемпионшипе.