МПК расследует протест немецких спортсменов против России на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет отреагировал на протест немецких атлетов Линн Кацмайер и Флориана Бауманна во время награждения на Паралимпиаде–2026: спортсмены отвернулись от российского флага во время гимна и отказались фотографироваться с победительницей Анастасией Багиян и ее гайдом Сергеем Синякиным.

МПК начал расследование относительно возможного "нарушения правил" со стороны немецких спортсменов, которые во время церемонии награждения отказались участвовать в совместных мероприятиях с российскими атлетами, сообщает The Athletic.

Что произошло на церемонии награждения?

Российская лыжница Багиян выиграла золотую медаль в спринте среди спортсменов с нарушением зрения, тогда как "серебро" досталось немке Казмаер.

Во время церемонии награждения, когда звучал российский гимн в честь победы Багиян, Казмаер вместе со своим гидом Бауманном отвернулись спиной к российской спортсменке.

Правила МПК запрещают спортсменам совершать любые демонстрации, протесты, политические заявления или другие действия, которые могут мешать проведению соревнований или официальных церемоний, включая церемонии награждения.

МПК отмечает, что знает об этой ситуации и сейчас занимается сбором доказательств для дальнейшего анализа. Директор по связям с общественностью Крейг Спенс отметил, что организация следит за всеми дальнейшими событиями.

Как свое решение прокомментировала Кацмайер?