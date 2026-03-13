МПК розпочав розслідування щодо можливого "порушення правил" з боку німецьких спортсменів, які під час церемонії нагородження відмовилися брати участь у спільних заходах із російськими атлетами, повідомляє The Athletic.

Що сталося на церемонії нагородження?

Російська лижниця Багіян виграла золоту медаль у спринті серед спортсменів із порушенням зору, тоді як "срібло" дісталося німкені Казмаєр.

Під час церемонії нагородження, коли звучав російський гімн на честь перемоги Багіян, Казмаєр разом зі своїм гідом Бауманном відвернулися спиною до російської спортсменки.

Правила МПК забороняють спортсменам здійснювати будь-які демонстрації, протести, політичні заяви або інші дії, які можуть заважати проведенню змагань або офіційних церемоній, включно з церемоніями нагородження.

МПК зазначає, що знає про цю ситуацію і наразі займається збором доказів для подальшого аналізу. Директор зі зв'язків із громадськістю Крейг Спенс наголосив, що організація стежить за всіма подальшими подіями.

Як своє рішення прокоментувала Кацмаєр?