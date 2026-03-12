Міжнародний паралімпійський комітет похвалив співробітників, які не дозволили українській біатлоністці Кононовій виходити на нагородження Ігор-2026 у сережках із написом "Stop War", звинувативши її у порушенні правил. Розповів пресаташе МПК Крейг Спенс російському агентству, зазначивши, що Кононова намагалася показати політичне гасло проти російської агресії.

Як прокоментував Спенс заборону сережок?

Вони зрозуміли, що Олександра Кононова збиралася піднятися на подіум і на ній були сережки з написом "Зупиніть війну".

Він зазначив, що співробітник помітив ці сережки і зрозумів, що це, найімовірніше, порушить їхні додаткові правила проведення демонстрацій, які були чітко доведені до відома всіх національних комітетів до початку Ігор.

Спенс додав, що ситуація була виявлена, врегульована, і для них це був кінець справи.

Які ще скандали відбулися зі збірною України на Паралімпіаді-2026?