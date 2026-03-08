На Паралімпійських іграх-2026 стався новий резонансний епізод, пов’язаний із символічною підтримкою України. Нашій парабіатлоністці зробили зауваження через антивоєнний напис на сережках, інформує "Суспільне Спорт".

Дивіться також На Паралімпійських іграх проігнорували вимогу України не виносити прапор на церемонії відкриття

Як пояснили заборону?

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла, що представники організаторів звернули увагу на її сережки з написом "Stop War", в яких вона виступала на змаганнях. Спортсменці пояснили, що подібні написи можуть порушувати регламент міжнародних стартів.

За словами Кононової, їй повідомили, що такі елементи екіпірування з політичними чи суспільними гаслами на офіційних стартах не дозволені правилами. Тому після цього спортсменка змінила прикраси на інші патріотичні сережки без напису.

Українка продовжила виступ і здобула медаль

Попри ситуацію з зауваженням, Кононова продовжила виступи на Іграх і показала високі результати. Зокрема, українка стала чемпіонкою у спринті серед спортсменок у класі стоячи, а також здобула бронзову медаль в індивідуальній гонці.

Для досвідченої парабіатлоністки це особливо знакові нагороди – попереднє паралімпійське золото вона вигравала ще на Іграх 2014 року.

Інші скандали на Паралімпіаді-2026