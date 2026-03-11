Харлан заявила, що події виглядають як дискримінація українців та спроба обмежити прояв української ідентичності.
Що сказала Харлан стосовно ситуацій з прапором на Паралімпіаді?
Спортсменка зазначила, що у родини одного з українських спортсменів забрали державні прапори, а українську команду змусили прибрати прапор України з будівлі проживання. Крім того, українську символіку намагаються зробити "невидимою".
Те, що зараз відбувається з українськими прапорами на Паралімпійських іграх – дійсно шокує. Це виглядає не як дотримання правил, а як спроба змусити українців мовчати і ховати свою ідентичність,
– підкреслила Харлан.
Вона додала, що український прапор – це символ національної ідентичності, а участь паралімпійців, які виборюють медалі, нагадує світу, що українська нація бореться і має право на життя та існування.
І ніхто не має права нас цього позбавляти,
– заявила спортсменка.
Які випадки відбулися з прапором України на Паралімпіаді?
Сім'я спортсмена приїхала підтримати свого чемпіона, взявши з собою український прапор та традиційний одяг, проте на стадіоні їх зупинили, забрали прапор і хустку з національним орнаментом і лише після цього дозволили пройти далі.
За словами Президента Національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича, організатори заборонили розміщення прапора з українським орнаментом, який раніше вже використовувався на трьох попередніх Іграх без проблем. Спершу прапор дозволили повісити на фасаді будинку, де проживала команда, але за кілька годин його вимагали зняти через "невідповідність правилам", які фактично не існували.