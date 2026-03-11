Харлан заявила, что события выглядят как дискриминация украинцев и попытка ограничить проявление украинской идентичности.

Что сказала Харлан относительно ситуаций с флагом на Паралимпиаде?

Спортсменка отметила, что у семьи одного из украинских спортсменов забрали государственные флаги, а украинскую команду заставили убрать флаг Украины из здания проживания. Кроме того, украинскую символику пытаются сделать "невидимой".

То, что сейчас происходит с украинскими флагами на Паралимпийских играх – действительно шокирует. Это выглядит не как соблюдение правил, а как попытка заставить украинцев молчать и прятать свою идентичность,

– подчеркнула Харлан.

Она добавила, что украинский флаг – это символ национальной идентичности, а участие паралимпийцев, которые борются за медали, напоминает миру, что украинская нация борется и имеет право на жизнь и существование.

И никто не имеет права нас этого лишать,

– заявила спортсменка.

Какие случаи произошли с флагом Украины на Паралимпиаде?