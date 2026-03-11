Харлан заявила, что события выглядят как дискриминация украинцев и попытка ограничить проявление украинской идентичности.
Что сказала Харлан относительно ситуаций с флагом на Паралимпиаде?
Спортсменка отметила, что у семьи одного из украинских спортсменов забрали государственные флаги, а украинскую команду заставили убрать флаг Украины из здания проживания. Кроме того, украинскую символику пытаются сделать "невидимой".
То, что сейчас происходит с украинскими флагами на Паралимпийских играх – действительно шокирует. Это выглядит не как соблюдение правил, а как попытка заставить украинцев молчать и прятать свою идентичность,
– подчеркнула Харлан.
Она добавила, что украинский флаг – это символ национальной идентичности, а участие паралимпийцев, которые борются за медали, напоминает миру, что украинская нация борется и имеет право на жизнь и существование.
И никто не имеет права нас этого лишать,
– заявила спортсменка.
Какие случаи произошли с флагом Украины на Паралимпиаде?
Семья спортсмена приехала поддержать своего чемпиона, взяв с собой украинский флаг и традиционную одежду, однако на стадионе их остановили, забрали флаг и платок с национальным орнаментом и только после этого позволили пройти дальше.
По словам Президента Национального паралимпийского комитета Валерия Сушкевича, организаторы запретили размещение флага с украинским орнаментом, который ранее уже использовался на трех предыдущих Играх без проблем. Сначала флаг разрешили повесить на фасаде дома, где проживала команда, но через несколько часов его требовали снять из-за "несоответствия правилам", которые фактически не существовали.