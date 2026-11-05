Неожиданно скончался бывший футболист Карпат

На 49-м году жизни внезапно скончался бывший футболист Карпат Эдвард Аньямке. Нигериец был вторым африканским легионером в истории Карпат.

Об этом сообщила пресс-служба львовского клуба. Причину смерти своего бывшего игрока в "Карпатах" не назвали.

Что известно об Эдварде Аньямке

Нигерийский футболист выступал в Карпатах с 2001 по 2004 год. За 3 сезона в составе "зелено-белых" африканец провел 58 матчей, в которых забил 4 гола. Он является вторым лучшим бомбардиром из Африки в истории галицкого клуба.

Вечная память, Эдвард,

– написали в пресс-службе Карпат.

Аньямке перешел в Карпаты из молдавского Шерифа. За его трансфер львовяне заплатили примерно 500 тысяч долларов. Адаптироваться как следует в галицком клубе ему не удалось. В частности, потому что он оказался малорезультативным, хотя отличался неплохой скоростью и физическими данными.

Следует отметить, что из-за этого нигериец не всегда был именно в первой команде Карпат. В его активе есть выступления за Карпаты-2, где он провел 13 матчей, а также за команду Галичина-Карпаты, где он даже забил 1 гол в 7 матчах. В 2004 году "львы" отпустили футболиста в качестве свободного агента.

Аньямке отправился на просмотр в шведскую Ландскруну, однако закрепиться там не смог. В итоге он продолжил свою карьеру в Финляндии в клубе КуПС. Затем играл еще за ряд финских клубов и продолжил жить там даже после завершения карьеры.

Эдвард был женат на своей соотечественнице. В 2001 году она родила футболисту дочь, именно тогда, когда тот выступал в чемпионате Украины.

Напомним, что в возрасте 34 лет скончалась чемпионка Европы по легкой атлетике Кира Магиан. Долгое время спортсменка боролась с онкологическим заболеванием, а за 10 дней до смерти вышла замуж за Томаса Морана.