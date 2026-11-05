Раптово помер колишній футболіст Карпат

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Про це повідомила пресслужба львівського клубу. Причину смерті свого колишнього гравця в Карпатах не повідомили.

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Що відомо про Едварда Аньямке

Нігерійський футболіст виступав у Карпатах з 2001 до 2004 року. За 3 сезони в складі "зелено-білих" африканець провів 58 матчів, у яких забив 4 голи. Він є другим найкращим бомбардиром із Африки в історії галицького клубу.

Вічна пам'ять, Едварде– написали в пресслужбі Карпат.

Аньямке перейшов до Карпат із молдовського Шерифа. За його трансфер львів'яни заплатили приблизно 500 тисяч доларів. Адаптуватись як слід у галицькому клубі йому не вдалось. Зокрема, й через те, що він виявився малорезультативним, хоча вирізнявся непоганою швидкістю та фізичними даними.

Слід зауважити, що через це нігерієць не завжди був саме в першій команді Карпат. У його активі є виступи за Карпати-2, де він провів 13 поєдинків, а також за команду Галичина-Карпати, де він навіть забив 1 гол у 7 поєдинках. У 2004 році "леви" відпустили футболіста як вільного агента.

Аньямке вирушив на перегляд до шведської Ландскруни, втім закріпитись там не зміг. У підсумку свою кар'єру він продовжив у Фінляндії в клубі КуПС. Потому грав ще за низку фінських клубів і продовжив жити там навіть після завершення кар'єри.

Едвард був одружений зі своєю співвітчизницею. У 2001 році вона народила футболісту доньку, саме тоді, коли той виступав у чемпіонаті України.

Нагадаємо, що у віці 34 років померла чемпіонка Європи з легкої атлетики Кіра Магіан. Довгий час спортсменка боролась із онкологічною хворобою, а за 10 днів до смерті одружилась із Томасом Мораном.