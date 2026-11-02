Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

Кіра Магіан / Фото з instagram.com/ciaramageeanrun
У віці 34 років перестало битися серце відомої ірландської легкоатлетки Кіри Магіан. Спортсменки не стало через кілька днів після весілля.
Магіан спеціалізувалася на бігу та була чемпіонкою Європи. Про смерть спортсменки повідомила родина в її інстаграм-акаунті.
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Що сталося з Кірою Магіан
У 2025-му ірландська атлетка призупинила кар’єру, коли публічно повідомила про наявність онкологічного захворювання.
Відтоді Магіан активно вела соціальні мережі, брала участь у публічних заходах, а у червні світ побачили її мемуари "Мій найкращий забіг". За 10 днів до смерті Кіра вийшла заміж за свого партнера Томаса Морана.
Сумна звістка стала відомою у неділю, 1 листопада.
Сьогодні о 6:30 ранку Кіра програла боротьбу з раком в оточенні своїх близьких. Улюблена донька, сестра, дружина, подруга та джерело натхнення для багатьох — її дуже не вистачатиме. Нехай її душа буде по праву руку Божу
Співчуття родині спортсменки уже висловили представники керівництва Республіки Ірландія та Північної Ірландії.
Чим відома Магіан
Найбільшого успіху у кар’єрі вона досягла влітку 2024 року, коли стала чемпіонкою Європи в Римі на дистанції 1500 метрів.
Пізніше спортсменка отримала травму ахіллового сухожилля, яка не дала їй змоги виступити на Олімпіаді-2024. Раніше, у 2016-му та 2021 роках, Магіан двічі ставала учасницею літніх Олімпійських ігор.
Нагадаємо, що у жовтні стало відомо про обставини смерті відомого аргентинського боксера Хорхе Кастро.
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