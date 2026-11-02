Чемпіонка Європи з легкої атлетики померла через 10 днів після весілля

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Магіан спеціалізувалася на бігу та була чемпіонкою Європи. Про смерть спортсменки повідомила родина в її інстаграм-акаунті.

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Що сталося з Кірою Магіан

У 2025-му ірландська атлетка призупинила кар’єру, коли публічно повідомила про наявність онкологічного захворювання.

Відтоді Магіан активно вела соціальні мережі, брала участь у публічних заходах, а у червні світ побачили її мемуари "Мій найкращий забіг". За 10 днів до смерті Кіра вийшла заміж за свого партнера Томаса Морана.

Сумна звістка стала відомою у неділю, 1 листопада.

Сьогодні о 6:30 ранку Кіра програла боротьбу з раком в оточенні своїх близьких. Улюблена донька, сестра, дружина, подруга та джерело натхнення для багатьох — її дуже не вистачатиме. Нехай її душа буде по праву руку Божу– йдеться у повідомленні.

Співчуття родині спортсменки уже висловили представники керівництва Республіки Ірландія та Північної Ірландії.

Чим відома Магіан

Найбільшого успіху у кар’єрі вона досягла влітку 2024 року, коли стала чемпіонкою Європи в Римі на дистанції 1500 метрів.

Пізніше спортсменка отримала травму ахіллового сухожилля, яка не дала їй змоги виступити на Олімпіаді-2024. Раніше, у 2016-му та 2021 роках, Магіан двічі ставала учасницею літніх Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що у жовтні стало відомо про обставини смерті відомого аргентинського боксера Хорхе Кастро.