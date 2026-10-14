"Самый невероятный гол в истории футбола": в Китае в воротах оказались одновременно 2 мяча

В матче второго китайского дивизиона был забит гол, который впоследствии в сети назвали "самым невероятным в истории футбола". Все потому, что в ворота одновременно влетели буквально 2 мяча.

Забавный случай произошел в матче между командами Шэньси Юнайтед и Фошань Наньши. Видео необычного эпизода появилось в китайской социальной сети Weibo.

Почему этот гол вообще стал возможен

Этот забавный случай произошел 11 октября в матче первой лиги Китая. Хозяева поля Шэньси Юнайтед победили со счетом 5:1.

Сам же эпизод произошел в начале второго тайма, когда Фошань Наньши уже уступал со счетом 0:2. На поле неожиданно появился второй мяч. Его заметил нападающий гостей Маме Эндиае и ударил по нему в направлении собственных ворот.

В это время футболисты Шэньси Юнайтед продолжали свою атаку основным мячом. Они нанесли удар по воротам, голкипер отбил мяч, но игроки хозяев сыграли на добивании, и мяч оказался в воротах. Одновременно с этим мячом линию ворот пересек и тот второй мяч, который запустил Эндиае.



Момент с голом 2 мячами / Скриншот из видео

Интересно то, что фактически правомерный гол хозяев арбитр не засчитал. А вот игрока гостей наказал желтой карточкой за неспортивное поведение. Впрочем, как видно из итогового счета, отмененный гол настроения Шэньси Юнайтед не испортил, и команда разгромила соперников. Нападающий хозяев Астрит Сельмани отличился "покером".

Недавно другой забавный эпизод в футболе прокомментировал Брэд Питт. Он вспомнил о симуляциях игроков, описав, как смешно перекатывался по полю один из футболистов сборной Парагвая.