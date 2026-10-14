Кумедний випадок стався в матчі між командами Шеньсі Юнайтед і Фошань Наньші. Відео незвичайного епізоду з'явилось у китайській соцмережі Weibo.

Чому цей гол узагалі став можливим

Цей кумедний випадок стався 11 жовтня в матчі першої ліги Китаю. Господарі поєдинку Шеньсі Юнайтед перемогли з рахунком 5:1.

Сам же епізод стався на початку другого тайму, коли Фошань Наньші вже поступався з рахунком 0:2. На полі несподівано з'явився другий м'яч. Його побачив нападник гостей Маме Ендіає та вдарив по ньому в напрямку власних воріт.

У цей час футболісти Шеньсі Юнайтед продовжували свою атаку основним м'ячем. Вони завдали удару по воротах, голкіпер відбив м'яч, але гравці господарів зіграли на добиванні, й м'яч опинився у воротах. Одночасно з цим м'ячем лінію воріт перетнув і той другий м'яч, який запустив Ендіає.



Момент із голом 2 м'ячами / Скриншот із відео

Та цікаво те, що фактично правомірний гол господарів арбітр не зарахував. А ось гравця гостей покарав жовтою карткою за неспортивну поведінку. Утім, як зрозуміло з підсумкового рахунку, скасований гол настрою Шеньсі Юнайтед не зіпсував, і той розгромив опонентів. Нападник господарів Астріт Сельмані відзначився "покером".

Нещодавно інший кумедний епізод у футболі прокоментував Бред Пітт. Він згадав про симуляції гравців, описавши те, як смішно перекочувався полем один із футболістів збірної Парагваю.