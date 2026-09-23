Нидерланды – Германия: где смотреть онлайн матч Лиги наций в Украине

В четверг, 24 сентября, начнется новый сезон Лиги наций УЕФА. Первым матчем из серии "топ" станет встреча сборных Нидерландов и Германии.

Команды сыграют в рамках сильнейшей Лиги А, сообщает 24 Канал. Матч Нидерланды – Германия состоится на стадионе "Йохан Кройф Арена".

Как посмотреть онлайн матч Нидерланды – Германия

Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, а трансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Все матчи Лиги наций УЕФА 2026/27 будут доступны на OTT-платформе по подписке MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Трансляцию матча между Нидерландами и Германией на MEGOGO будут комментировать Вадим Шевякин и Назарий Шмигиль.

Статистика матчей между Нидерландами и Германией

Матчи между Нидерландами и Германией являются классическим противостоянием в европейском и мировом футболе. За свою долгую историю команды встречались 48 раз.

На данный момент преимущество на стороне немцев, которые выиграли 18 поединков. На счету голландцев 12 побед, еще 18 раз команды сыграли вничью.

В этом году особую интригу матча придает смена тренеров в обеих сборных после чемпионата мира 2026 года. Так, Германию возглавил бывший тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, а Нидерланды тренирует испанец Хави.