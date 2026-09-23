Команди зіграють у межах найсильнішої Ліги А, повідомляє 24 Канал. Матч Нідерланди – Німеччина відбудеться на стадіоні "Йоган Кройф Арена".

Як подивитися онлайн матч Нідерланди – Німеччина

Гра розпочнеться о 21:45 за Києвом, а трансляція поєдинку буде на MEGOGO.

Усі матчі Ліги націй УЄФА 2026/27 будуть доступні на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Трансляцію гри між Нідерландами та Німеччиною на MEGOGO коментуватимуть Вадим Шевякін і Назарій Шмігіль.

Статистика матчів між Нідерландами та Німеччиною

Матчі між Нідерландами та Німеччиною є класичним протистоянням у європейському та світовому футболі. За свою тривалу історію команди перетиналися 48 разів.

Наразі перевага на боці німців, які виграли 18 поєдинків. На рахунку нідерландців 12 перемог, ще 18 разів команди зіграли внічию.

У цьому році особливої інтриги матчу додає зміна тренерів в обох збірних після чемпіонату світу 2026. Так, Німеччину очолив екстренер Ліверпуля Юрген Клопп, тоді як Нідерланди тренує іспанець Хаві.