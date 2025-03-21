Нидерланды – Испания 2:2

Голы: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3.

Первый матч стал домашним для Нидерландов. Обе команды ждало интересное и насыщенное противостояние, пишет 24 канал.

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Спасительная ничья для Испании

Испания начала матч уверенно, и уже на 9-й минуте Уильямс вывел свою команду вперед, воспользовавшись передачей Педри.

Однако Нидерланды быстро отреагировали и на 28-й минуте сравняли счет благодаря голу Гакпо. В оставшееся время, в первом тайме, хозяева поля доминировали, создавая опасные моменты, но не смогли реализовать их в голы.

Во втором тайме Нидерланды продолжили атаковать, и на 51-й минуте Рейнджерс вывел свою команду вперед после передачи Фримпонга.

На 81-й минуте Хато получил красную карточку за грубый фол на Ле Нормане, оставив команду "оранжевых" вдесятером. Используя численное преимущество, Испания усилила давление и на 93-й минуте Мерино сравнял счет, установив окончательный результат 2:2.

Видеообзор матча Нидерланды – Испания

Отметим, что второй матч состоится 23 марта в 21:45.