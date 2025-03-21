Испания на последних минутах вырвала нвчию у Нидерландов
- Испания и Нидерланды сыграли вничью 2:2 в первом матче плей-офф Лиги наций.
- Мерино сравнял счет для Испании на 93-й минуте, воспользовавшись численным преимуществом после удаления Хато.
- Второй матч между командами запланирован на 23 марта.
В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Нидерланды противостояли Испании.
Нидерланды – Испания 2:2
Голы: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 – Уильямс, 9, Мерино, 90+3.
Первый матч стал домашним для Нидерландов. Обе команды ждало интересное и насыщенное противостояние, пишет 24 канал.
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Спасительная ничья для Испании
Испания начала матч уверенно, и уже на 9-й минуте Уильямс вывел свою команду вперед, воспользовавшись передачей Педри.
Однако Нидерланды быстро отреагировали и на 28-й минуте сравняли счет благодаря голу Гакпо. В оставшееся время, в первом тайме, хозяева поля доминировали, создавая опасные моменты, но не смогли реализовать их в голы.
Во втором тайме Нидерланды продолжили атаковать, и на 51-й минуте Рейнджерс вывел свою команду вперед после передачи Фримпонга.
На 81-й минуте Хато получил красную карточку за грубый фол на Ле Нормане, оставив команду "оранжевых" вдесятером. Используя численное преимущество, Испания усилила давление и на 93-й минуте Мерино сравнял счет, установив окончательный результат 2:2.
Видеообзор матча Нидерланды – Испания
Отметим, что второй матч состоится 23 марта в 21:45.