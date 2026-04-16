Трагическое известие сообщили в комплексной спортивной школе города города Сумы. Защитник Украины был известен как талантливый гимнаст и игрок местного хоккейного клуба.

Что известно о Никите Литвинове?

23-летний сумчанин развивался сразу в двух дисциплинах. Никита был воспитанником отделения спортивной гимнастики комплексной спортивной школы "Сумы".

Литвинов присоединился к десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ. Его жизнь оборвалась 9 апреля в результате удара дрона.

Еще одна болезненная потеря для украинского спорта

Смерть Никиты Литвинова стала очередным ударом для украинского спортивного сообщества, которое уже потеряло сотни атлетов из-за войны.

Российская армия разрушила около тысячи спортивных объектов, включая десятки олимпийских, паралимпийских и дефлимпийских баз.