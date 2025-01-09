Игрок сборной Украины не смог пересечь границу с Венгрией и теперь ждет паспорт в Чопе

Никита Сидоренко не смог пройти границу вместе со сборной Украины по хоккею. Нападающий должен принять участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Турине.

Сборная Украины по хоккею в возрастной категории до 25 лет готовится к выступлениям на зимней Универсиаде. Накануне турнира в команде произошел неприятный и одновременно веселый инцидент, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

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Не тот паспорт

Форвард команды Никита Сидоренко, выступающий за одесский Шторм, не смог пересечь украинско-венгерскую границу. Правоохранители высадили 20-летнего хоккеиста из автобуса из-за отсутствия у него загранпаспорта.

Оказалось, что Никита взял с собой документ своей девушки, а собственный оставил дома. Сейчас Сидоренко находится в Чопе и ждет, пока паспорт доставят ему.

После этого хоккеист уже самостоятельно доберется до Будапешта, откуда улетит в Милан. Напомним, что Универсиада в этом году проходит в итальянском Турине. Соревнования по хоккею продлятся с 12 по 23 января. Список игроков сборной Украины на турнир выглядит следующим образом:

ВРАТАРИ: Захар Касатонов (Тризуб), Даниил Макаренко (Льдинка).

ЗАЩИТНИКИ: Расим Абдуллаев (Кременчуг), Александр Филимонов (Сокол), Артем Гребеник (Етис Монблан), Никита Кругляков (Шторм), Артем Портной (Шторм), Глеб Варава (Шторм), Александр Заруба (Форус Санднес).

НАПАДАЮЩИЕ: Евгений Абаджан (Кременчуг), Денис Бородай (Сокол), Владислав Брага (Кременчуг), Дмитрий Кобыльник (Шторм), Андрей Кривоножкин (Киев Кэпиталз), Глеб Кривошапкин (Кременчуг), Илья Крикля (Шторм), Сергей Пойманов (Шторм), Тимофей Савицкий (Сокол), Сергей Стецюра (Шторм), Никита Сидоренко (Шторм), Артем Целогородцев (Кременчуг).

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Украина оказалась в одной группе с США, Словакией, Японией и Польшей. Во втором квинтете будут выступать Канада, Казахстан, Южная Корея, Швеция и Чехия. В плей-офф из группы выйдут по четыре лучшие команды.

Там и определится победитель с помощью олимпийской системы, начиная с четвертьфинала. Календарь сборной Украины на групповом этапе выглядит следующим образом: