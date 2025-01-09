Збірна України з хокею у віковій категорії до 25 років готується до виступів на зимовій Універсіаді. Напередодні турніру в команді стався неприємний та водночас веселий інцидент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua.

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Не той паспорт

Форвард команди Микита Сидоренко, який виступає за одеський Шторм, не зміг перетнути українсько-угорський кордон. Правоохоронці висадили 20-річного хокеїста з автобуса через відсутність у нього закордонного паспорта.

Виявилось, що Микита взяв із собою документ своєї дівчини, а власний залишив вдома. Наразі Сидоренко перебуває у Чопі та чекає, поки паспорт доставлять йому.

Після цього хокеїст вже самотужки добереться до Будапешта, звідки полетить у Мілан. Нагадаємо, що Універсіада цього року проходить в італійському Турині. Змагання з хокею триватимуть з 12 по 23 січня. Список гравців збірної України на турнір виглядає наступним чином:

ВОРОТАРІ: Захар Касатонов (Тризуб), Данило Макаренко (Крижинка).

ЗАХИСНИКИ: Расім Абдуллаєв (Кременчук), Олександр Філімонов (Сокіл), Артем Гребеник (Єтіс Монблан), Нікіта Кругляков (Шторм), Артем Портной (Шторм), Гліб Варава (Шторм), Олександр Заруба (Форус Санднес).

НАПАДНИКИ: Євгеній Абаджан (Кременчук), Денис Бородай (Сокіл), Владислав Брага (Кременчук), Дмитро Кобильник (Шторм), Андрій Кривоножкін (Київ Кепіталз), Гліб Крівошапкін (Кременчук), Ілля Крикля (Шторм), Сергій Пойманов (Шторм), Тимофій Савицький (Сокіл), Сергій Стецюра (Шторм), Микита Сидоренко (Шторм), Артем Целогородцев (Кременчук).

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Україна опинилась в одній групі зі США, Словаччиною, Японією та Польщею. У другому квінтеті виступатимуть Канада, Казахстан, Південна Корея, Швеція та Чехія. У плей-оф з групи вийдуть по чотири найкращі команди.

Там і визначиться переможець за допомогою олімпійської системи, починаючи із чвертьфіналу. Календар збірної України на груповому етапі виглядає наступним чином: