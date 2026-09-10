Матвиенко мог оказаться в ВСУ: капитан Шахтера рассказал, почему не пошел воевать

Капитан Шахтера Николай Матвиенко признался, что подумывал о том, чтобы взять в руки оружие после начала войны России против Украины. Однако он решил сосредоточиться на выступлениях за клуб и сборную.

Капитан Шахтера Николай Матвиенко дал интервью французскому изданию L'Equipe накануне старта донецкой команды в Лиге чемпионов. Украинский защитник объяснил, почему в итоге решил продолжить футбольную карьеру и считает свою нынешнюю роль полезной для страны.

Матвиенко думал о службе в ВСУ

Журналисты спросили Матвиенко, возникала ли у него мысль пойти защищать Украину с оружием в руках, как это сделал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский, ставший добровольцем в начале полномасштабного вторжения.

Капитан Шахтера ответил, что подобные мысли, по его убеждению, возникали практически у каждого украинца.

Я не хочу звучать как популист, чтобы произвести на кого-то впечатление, но с начала вторжения, в 2014 году, я искренне верю, что почти у каждого возникала такая мысль. Затем я попытался трезво проанализировать ситуацию и понял, что моя роль как солдата на тот момент не была бы очень эффективной. Поэтому я решил продолжать делать то, чем занимаюсь и сегодня,

– сказал Матвиенко.

О борьбе на футбольном поле

Матвиенко пояснил, что выступления Шахтера на высшем европейском уровне также могут быть частью борьбы Украины.

По словам защитника, футболисты имеют возможность представлять не только клуб, но и Украину, и Донецк перед огромной международной аудиторией. Это позволяет напоминать европейцам и политикам о войне и необходимости дальнейшей поддержки нашего государства.

Имея возможность представлять нашу страну и донецкий Шахтер на самом высоком европейском уровне, мы можем донести чрезвычайно важный посыл до Европы и ее лидеров: война продолжается, нам нужна помощь,

– подчеркнул Матвиенко.

Капитан "горняков" также считает, что команда своей игрой может дарить украинцам положительные эмоции в чрезвычайно сложное время и демонстрировать миру несокрушимость Украины.

Это также отличный способ показать, что, несмотря ни на что, мы продолжаем бороться и эта страна по-прежнему принадлежит нам,

– добавил футболист.

Напомним, 10 сентября Шахтер начинает свой еврокубковый сезон матчем против ПСВ. Накануне встречи Матвиенко заявил, что для успешного старта в Лиге чемпионов команде прежде всего нужно быть ментально готовой.