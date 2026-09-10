Перед матчем в нидерландском городе Эйндховен с представителями прессы пообщался капитан "горняков" Николай Матвиенко. Его слова передает 24 Канал.

Что станет ключевым в матче ПСВ – Шахтер

Центральный защитник донецкой команды отметил, что в подготовке команды к матчу нет ничего кардинально нового. Главный тренер Арда Туран делает акцент на чем-то другом

Это в основном психологическая точка зрения, нужно ментально быть готовыми к такому уровню. И очень хорошо с этим помогает наш тренер, потому что у него есть большой опыт, большой багаж знаний. Он постоянно разговаривает с молодыми игроками, рассказывает какие-то интересные истории из своей жизни. И я считаю, что так им немного легче справиться с давлением,

– сказал Матвиенко.

Напомним, что матч ПСВ – Шахтер состоится в четверг, 10 сентября, в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Когда ПСВ и Шахтер играли друг с другом

Осенью 2024 года клубы уже встречались в рамках основного раунда Лиги чемпионов. Тогда матч также проходил в Нидерландах.

"Горняки" блестяще начали встречу и после голов Даниила Сикана и Александра Зубкова вели 2:0. Однако концовка матча превратилась в настоящий кошмар для украинской команды.

После удаления Педриньо хозяева получили численное преимущество и совершили невероятный камбэк. Малик Тилльман забил на 87-й и 90-й минутах, а уже в добавленное время Рикардо Пепи принес ПСВ победу – 3:2.