Перед поєдинком у нідерландському місті Ейндговен з представниками преси поспілкувався капітан "гірників" Микола Матвієнко. Його слова передає 24 Канал.

Що буде ключовим у матчі ПСВ – Шахтар

Центральний оборонець донецького колективу зазначив, що у підготовці команди до поєдинку немає нічого кардинально нового. Головний тренер Арда Туран робить акцент на дещо іншому

Це здебільшого психологічна точка зору, потрібно ментально бути готовими до такого рівня. І дуже добре з цим допомагає наш тренер, тому що в нього є великий-великий досвід, великий багаж знань. Він постійно говорить до молодих гравців, додає якісь цікаві історії зі свого життя. І я вважаю, що так їм трошки легше впоратися з тиском,

– сказав Матвієнко.

Нагадаємо, що матч ПСВ – Шахтар відбудеться у четвер, 10 вересня, в Ейндговені. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Коли ПСВ та Шахтар грали між собою

Восени 2024-го клуби уже зустрічались у рамках основного раунду Ліги чемпіонів. Тоді матч також відбувався у Нідерландах.

"Гірники" блискуче розпочали зустріч та після голів Данила Сікана й Олександра Зубкова повели 2:0. Однак кінцівка матчу перетворилася на справжній кошмар для української команди.

Після вилучення Педріньйо господарі отримали чисельну перевагу та здійснили неймовірний камбек. Малік Тілльман забив на 87-й та 90-й хвилинах, а вже у компенсований час Рікардо Пепі приніс ПСВ перемогу – 3:2.