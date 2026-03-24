Как Кучма лично выбрал и назначил тренера Днепра — появились интересные подробности

Николай Павлов возглавлял футбольный клуб Днепр с 1991 по 1994 год. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата Украины в сезоне 1992 – 1993 и бронзовым призером в 1992 году.

Павлов в разговоре с Денисом Бойко рассказал, что получил предложение возглавить Днепр от Леонида Кучмы. Однако специалист признался, что был вынужден отказаться из-за обещания, которое дал тогдашнему тренеру Днепра Евгению Кучеревскому.

Как Николай Павлов стал тренером Днепра?

Павлов рассказал, что сначала исполнял обязанности главного тренера после того, как Кучеревский уехал работать за границу.

Экстренер пообещал не возглавлять команду, пока его коллега не подпишет контракт с другим клубом.

Я пообещал Евгению, пока он не подпишет контракт, я не подпишу,

– отметил Павлов.

Однако Кучма настоял: "Ты что, сдурел? Я вместо тебя кого-то другого назначу". На что Павлов ответил: "Назначайте".

Через два часа Кучма вместе с тогдашним мэром Днепра представили Павлова официально как главного тренера клуба.

Так я и стал наставником Днепра,

– рассказал экс-тренер.

