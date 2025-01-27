Может стать соперником Сикана: именитый турецкий клуб заинтересовался игроком сборной Украины

Именитый турецкий клуб заинтересовался лидером киевского "Динамо". Один из стамбульских коллектив планирует сделать запросы "бело-синим" относительно трансфера игрока.

В сферу интересов Бешикташа попал Николай Шапаренко. Столичный клуб не против продать полузащитника, если получит достойное предложение, сообщает 24 канал со ссылкой на Fanatik.

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Зачем Шапаренко Бешикташу?

Недавно Бешикташ возглавил известный норвежский тренер Оле-Гуннар Сульшер. Специалист планирует усилить состав команды в зимнее трансферное окно, чтобы улучшить положение клуба в чемпионате.

В список игроков, которые заинтересовали наставника "черных орлов" Николай Шапаренко. Турецкий клуб готов заплатить Динамо 5 миллионов евро за трансфер 26-летнего полузащитника, однако неизвестно, устроит ли эта сумма "бело-синих".

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Бешикташ занимает шестое место в турецкой Суперлиге. "Черные орлы" отстают от Галатасарая, который занимает первую строчку, на 18 пунктов.

Николай Шапаренко может помочь стамбульскому коллективу занять высокие позиции в чемпионате. В текущем сезоне полузащитник Динамо принял участие в 22 матчах и оформил четыре гола и восемь результативных передач.