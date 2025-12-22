Шапаренко согласился покинуть Динамо: условия потенциального трансфера полузащитника сборной Украины

Уже в январе открывается трансферное окно, которое может быть очень интересным для фанатов украинского футбола. В частности, несколькими игроками нашей национальной сборной интересуются именитые иностранные клубы.

Одним из тех, кто привлекает к себе внимание, является Николай Шапаренко. Центральный полузащитник уже давно на радарах многих скаутов и зимой в конце концов может все же попробовать свои силы за рубежом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rabona.

Где может продолжить карьеру Шапаренко?

Известный турецкий журналист Фират Гунаер заявил, что украинец может продолжить карьеру в Бешикташе. Стамбульский клуб заинтересован в трансфере 27-летнего футболиста, которого хочет подписать уже длительное время.

По данным инсайдера, руководство "орлов" несколько раз пыталось официально оформить переход Николая в течение последних трансферных окон. Однако предыдущие попытки не завершались успехом, ведь киевляне выставляли высокий ценник, а сам игрок ждал предложений из топ-5 лиг Европы.

Сейчас ситуация изменилась. Агенты Шапаренко сами предложили услуги игрока Бешикташу. Для стамбульского гранда он является идеальным кандидатом на роль креативного игрока в центре поля.

"Орлы" считают, что опыт Николая выступлений в еврокубках и сборной Украины может стать очень полезным команде. Они рассматривают его подписание, как важный шаг для борьбы за чемпионство в чемпионате Турции.

Что известно о возможном трансфере?

При этом отмечается, что со стороны Динамо позиция остается неизменной. "Бело-синие" готовы отпустить своего лидера лишь при условии достойной финансовой компенсации.

В клубе понимают, что контракт игрока завершается уже через несколько месяцев, поэтому это может быть последний шанс получить за него рыночную цену. Именно этим и хочет воспользоваться Бешикташ.

По информации издания Star, "орлы" готовы предложить 8 миллионов евро за трансфер. Ожидается, что эта сумма должна устроить Динамо.

К слову. Сейчас Бешикташ занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отставание от лидера составляет 13 очков после 17 туров.

Отметим, что зимой может состояться еще один громкий трансфер с участием игрока сборной Украины. Арсения Батагова хочет приобрести итальянский гранд и готов предложить за него кругленькую сумму.

Что известно о карьере Шапаренко?