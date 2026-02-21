В жизни 27-летнего игрока и его жены Кристины Шацких произошел особый момент. 18 февраля у супругов родилась дочь, которую назвали Мия, передает 24 Канал.
Как отреагировали молодые родители?
Супруги поделились фотографией в инстаграме, где поздравили малыша с рождением и написали теплые слова о долгожданном счастье.
Мы тебя очень ждали, наша Мия,
– написала Кристина Шацких.
Жена Шапаренко Кристина является дочерью бывшего нападающего Динамо Максима Шацких. Легенда киевского клуба впервые стал дедом.
Отношения пары привлекали внимание фанатов, их брак состоялся в 2025 году после длительного романа.
Шапаренко в этом сезоне
Николай Шапаренко – один из ключевых полузащитников Динамо и сборной Украины. Футболист регулярно выходит в стартовом составе клуба, отмечается результативными передачами и важной игрой в центре поля.
В этом сезоне УПЛ Шапаренко провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Вчера футболист провел 67 минут на поле в матче против Руха, в котором Динамо выиграло 1-0.
Какое положение у Динамо?
- Клуб из столицы Украины проведет весеннюю часть сезона без еврокубков, ведь киевляне вылетели из Лиги конференций.
- В турнирной таблице УПЛ "бело-синие" находятся на 4 месте.
- Также Динамо будет иметь возможность побороться за Кубок Украины. В начале марта подопечные Игоря Костюка сыграют в четвертьфинале турнира против Ингульца.