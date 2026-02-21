В жизни 27-летнего игрока и его жены Кристины Шацких произошел особый момент. 18 февраля у супругов родилась дочь, которую назвали Мия, передает 24 Канал.

Смотрите также Лидер Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко заинтересовал топ-клуб из Германии

Как отреагировали молодые родители?

Супруги поделились фотографией в инстаграме, где поздравили малыша с рождением и написали теплые слова о долгожданном счастье.

Мы тебя очень ждали, наша Мия,

– написала Кристина Шацких.

Жена Шапаренко Кристина является дочерью бывшего нападающего Динамо Максима Шацких. Легенда киевского клуба впервые стал дедом.

Отношения пары привлекали внимание фанатов, их брак состоялся в 2025 году после длительного романа.

Шапаренко в этом сезоне

Николай Шапаренко – один из ключевых полузащитников Динамо и сборной Украины. Футболист регулярно выходит в стартовом составе клуба, отмечается результативными передачами и важной игрой в центре поля.

В этом сезоне УПЛ Шапаренко провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Вчера футболист провел 67 минут на поле в матче против Руха, в котором Динамо выиграло 1-0.

Какое положение у Динамо?