В России заявили, что готовы приютить Ломаченка за его постоянство взглядов

После начала полномасштабного вторжения Василий Ломаченко не проявил свою гражданскую позицию, из-за чего от него отвернулось большинство украинских фанатов. Они разочаровались в высказываниях звездного спортсмена, который не осудил действия России.

Накануне же стало известно об очередном "зашкваре" боксера. Он инвестировал средства в бизнес, которым владеет российский бизнесмен.

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Показательное сравнение с Усиком

На это отреагировал бывший супертяж, а ныне депутат госдумы России, Николай Валуев. Он заявил, что страна-агрессор любезно приютит Василия Ломаченка у себя, если действующему чемпиону мира по версиям IBF и IBO что-то будет угрожать, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ:

В отличие от своего друга Усика, Василий не меняет мнения. Россия – щедрая страна и ценит постоянство взглядов. Думаю, в случае угрозы, Ломаченко найдет у нас гостеприимство и заботу.

Справка. Ресторанным бизнесом, в который инвестировал Василий Ломаченко, владеет Аркадий Новиков. Он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2012 и 2018 годах, а также членом Высшего совета партии "Единая Россия".

Напомним, что Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. Пока неизвестно, собирается ли он продолжать боксерскую карьеру.