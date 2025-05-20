Умер абсолютный чемпион мира по боксу и победитель Олимпиады-1960 Нино Бенвенути

Легендарный итальянский боксер Джованни (Нино) Бенвенути имел потрясающую спортивную карьеру и статистику боев. Благодаря своей внешности он даже попробовал свои силы в кинематографе.

20 мая 2025 года ушел из жизни выдающийся итальянский боксер Джованни (Нино) Бенвенути. Олимпийскому чемпиону было 87 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на WBA Boxing.

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"Золото" Олимпиады-1960 и рекордная серия побед

Великий чемпион родился 26 апреля 1938 года в городе Изола на побережье Адриатического моря. Нино начал заниматься боксом в 13 лет. В 17-летнем возрасте талантливый спортсмен попал в сборную Италии. На любительском уровне он имел фантастический рекорд: 120 побед в 120 поединках. Вершиной его любительской карьеры стала золотая олимпийская медаль в полусреднем весе, завоеванная на Играх-1960.

В начале 1961 года Бенвенути провел первый бой на профессиональном ринге. Нино владел титулами чемпионов мира в двух весовых категориях. Более того, итальянец был абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе (июнь 1965 – июнь 1966) и дважды абсолютом в среднем весе (с апреля по сентябрь 1967 года и с марта 1968 года по ноябрь 1970 года).

Во время профессиональной карьеры провел 90 поединков, одержал 82 победы (35 – нокаутом), один бой завершился вничью, а в семи потерпел поражения. В 1992 году Бенвенуто был введен в Международный зал боксерской славы.

Нино Бенвенути умер на 88 году жизни / фото WBA

После завершения карьеры Нино стал успешным бизнесменом, телевизионным экспертом и советником по вопросам спорта в городе Триеста. На его счету также две роли в итальянском кино: вестерне "Санденс и ребенок" (1969) и фильме о полицейских "Марк стреляет первым" (1975).

В 2006 году Бенвенути нес олимпийский флаг на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Турине.