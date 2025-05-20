20 травня 2025 року пішов з життя видатний італійський боксер Джованні (Ніно) Бенвенуті. Олімпійському чемпіону було 87 років, пише 24 Канал з посиланням на WBA Boxing.

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"Золото" Олімпіади-1960 та рекордна серія перемог

Великий чемпіон народився 26 квітня 1938 року у місті Ізола на узбережжі Адріатичного моря. Ніно розпочав займатися боксом у 13 років. У 17-річному віці талановитий спортсмен потрапив до збірної Італії. На аматорському рівні він мав фантастичний рекорд: 120 перемог у 120 поєдинках. Вершиною його любительської кар'єри стала золота олімпійська медаль у напівсередній вазі, здобута на Іграх-1960.

На початку 1961 року Бенвенуті провів перший бій на професійному рингу. Ніно володів титулами чемпіонів світу у двох вагових категоріях. Ба більше, італієць був абсолютним чемпіоном світу у першій напівсередній вазі (червень 1965 – червень 1966) та двічі абсолютом у середній вазі (з квітня по вересень 1967 року та з березня 1968 року по листопад 1970 року).

Під час професійної кар'єри провів 90 поєдинків, здобув 82 перемоги (35 – нокаутом), один бій завершився внічию, а у семи зазнав поразок. У 1992 році Бенвенуто було введено до Міжнародної зали боксерської слави.

Ніно Бенвенуті помер на 88 році життя / фото WBA

Після завершення кар'єри Ніно став успішним бізнесменом, телевізійним експертом та радником з питань спорту в місті Трієста. На його рахунку також дві ролі в італійському кіно: вестерні "Санденс і дитина" (1969) та фільмі про поліцеянтів "Марк стріляє першим" (1975).

У 2006 році Бенвенуті ніс олімпійський прапор на церемонії закриття зимових Олімпійських ігор у Турині.