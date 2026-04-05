Скандал в Тернополе: власти запретили матч, но вмешался ТЦК

В Тернополе вспыхнул футбольный скандал вокруг матча Первой лиги. После запрета от местных властей игру внезапно разрешил ТЦК.

Матч между тернопольской Нивой и Прикарпатьем оказался на грани срыва за несколько дней до игры. Ситуация быстро переросла в конфликт между клубом и городскими властями, пишет obozrevatel.

Что произошло?

Поединок 22-го тура Первой лиги Украины между Нивой и Прикарпатьем неожиданно запретил Тернопольский городской совет. В клубе заявили, что выполнили все требования и подали документы вовремя, однако разрешение не получили без четких объяснений.

Зато в мэрии объяснили решение вопросами безопасности во время военного положения. В частности, речь шла об отсутствии подтвержденных укрытий, проблемы с состоянием стадиона и невыполненные обязательства по его реконструкции.

Также чиновники указали на неудовлетворительное состояние газона и даже проведение предыдущих матчей без надлежащих разрешений.

Вмешательство ТЦК и новый поворот

После скандала Нива обратилась в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки и получила разрешение на проведение игры.

Клуб сразу повторно подал заявку в городской совет, однако окончательного решения относительно места проведения матча пока нет. Если компромисса не найдут, игру могут перенести в другой регион, в частности во Львовскую или Хмельницкую область.

