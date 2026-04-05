Матч між тернопільською Нивою та Прикарпаттям опинився на межі зриву за кілька днів до гри. Ситуація швидко переросла у конфлікт між клубом і міською владою, пише obozrevatel.

Що сталося?

Поєдинок 22-го туру Першої ліги України між Нивою та Прикарпаттям несподівано заборонила Тернопільська міська рада. У клубі заявили, що виконали всі вимоги та подали документи вчасно, однак дозвіл не отримали без чітких пояснень.

Натомість у мерії пояснили рішення питаннями безпеки під час воєнного стану. Зокрема, йшлося про відсутність підтверджених укриттів, проблеми зі станом стадіону та невиконані зобов’язання щодо його реконструкції.

Також чиновники вказали на незадовільний стан газону і навіть проведення попередніх матчів без належних дозволів.

Втручання ТЦК і новий поворот

Після скандалу Нива звернулася до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і отримала дозвіл на проведення гри.

Клуб одразу повторно подав заявку до міської ради, однак остаточного рішення щодо місця проведення матчу поки немає. Якщо компромісу не знайдуть, гру можуть перенести до іншого регіону, зокрема у Львівську або Хмельницьку область.

