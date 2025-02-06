Экс-игрок сборной Украины Олег Данченко возвращается на поле после клинической смерти на сборах
Футболист почти не играл на профессиональном за последние два года. Впрочем представитель второго дивизиона решил дать шанс Данченко.
Украинский футболист Олег Данченко возвращается к профессиональной карьере. 30-летний игрок продолжит выступать в Первой лиге, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
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Камбэк после трагедии
Полузащитник присоединился к расположению винницкой Нивы, которая начала подготовку к весенней части сезона. Пока клуб не объявлял о подписании контракта с Олегом.
Тренер Нивы Юрий Вирт должен оценить состояние Данченко, который долгое время пробыл без футбола. Напомним, что в феврале 2023 года футболист пережил инфаркт на сборах с Зарей.
У Данченко трижды останавливалось сердце и он пережил клиническую смерть. После этого он смог вернуться на поле, но уже долгое время остается без игровой практики.
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За свою карьеру Олег выступал за хмельницкое Динамо, Черноморец, донецкий Шахтер, четыре клуба из России, греческий АЕК и луганскую Зарю. С "горняками" футболист выигрывал УПЛ и Кубок Украины. Также на счету Данченко 27 матчей и три гола за молодежную сборную Украины.