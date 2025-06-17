Россияне уничтожили квартиру украинского тренера по боксу: видео ужасных последствий

В ночь на 17 июня российская оккупационная армия осуществила массированную ракетную атаку на Украину. В частности, от вражеского обстрела пострадала столица нашей страны Киев.

В результате удара был поврежден дом в Соломенском районе Киева. В нем проживал тренер Сергей Батраков, сообщает 24 канал со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Читайте также "Черный дым над Киевом": как мир украинского спорта отреагировал на ужасный обстрел россиян

Ужасные последствия обстрела россиян

Известно, что квартира Сергея Батракова была полностью уничтожена в результате попадания. Тренер по боксу чудом остался жив после вражеской атаки.

Один из прилетов произошел в Соломенском районе – именно в дом, где живет наш тренер, которого мы перевезли в город Киев – Сергей Батраков. Это чудо, что он остался жив. Но его квартира уничтожена,

– говорится в сообщении федерации.

Последствия попадания в дом (в видео присутствует нецензурная лексика):

Известно, что количество пострадавших после атаки россиян по Киеву возросло до 155 человек. Из них 15 погибших и 140 раненых различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в результате коварной ночной российской атаки было поврежден спортивный лицей в Киеве.