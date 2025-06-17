Внаслідок удару було пошкоджено будинок у Солом'янському районі Києва. У ньому проживав тренер Сергій Батраков, повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію боксу України.

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Жахливі наслідки обстрілу росіян

Відомо, що квартира Сергія Батракова була повністю знищена внаслідок влучання. Тренер з боксу дивом залишився живий після ворожої атаки.

Один із прильотів стався в Солом’янському районі – саме в будинок, де живе наш тренер, якого ми перевезли до міста Києва – Сергій Батраков. Це диво, що він залишився живий. Але його квартира знищена,

– йдеться у повідомленні федерації.

Наслідки влучання у будинок (у відео присутня нецензурна лексика):

Наразі відомо, що кількість постраждалих після атаки росіян по Києву зросла до 155 осіб. З них 15 загиблих та 140 поранених різного ступеня тяжкості.

Раніше повідомляли про те, що внаслідок підступної нічної російської атаки було пошкоджено спортивний ліцей у Києві.