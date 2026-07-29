НОК Украины оспаривает возвращение россиян в олимпийские виды спорта через CAS

Национальный олимпийский комитет Украины официально подал апелляцию на решение МОК восстановить права российских спортсменов на участие в соревнованиях, дающих право на квалификацию на Игры-2028. Дело будет рассматриваться в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Украинская сторона настаивает на том, что президент МОК Кирсти Ковентри и ее сообщники грубо нарушили Олимпийскую хартию. CAS ранее уже подтверждал, что отстранение россиян является законным, пишет 24 Канал.

Какие аргументы приводит НОК в иске к CAS

В заявлении, опубликованном на сайте НОК, утверждается, что Украина будет требовать возобновления санкций против россиян. Иск подан совместно с Министерством молодежи и спорта и командой юристов. Апелляция основана на том, что МОК не дождался устранения Россией нарушений, которые привели к запрету их олимпийского комитета на участие в Летних и Зимних Играх.

Речь идет о том, что россияне вмешались в территориальную юрисдикцию украинского НОК, включив в состав ОКР федерации из временно оккупированных Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

То, что россияне формально исключили из списка организаций, подчиняющихся их олимпийскому комитету, федерации, расположенные в украинских регионах, не означает фактического выполнения требований МОК. Поэтому Кирсти Ковентри своим решением нарушает международное спортивное право и противоречит документации своего же комитета.

НОК обещает и в дальнейшем отстаивать права украинского спорта и защищать интересы государства.

Как мировое сообщество пыталось повлиять на решение МОК по поводу россиян

Ряд стран Евросоюза потребовал прекратить финансирование Международного олимпийского комитета из-за возвращения россиян.

Но в МОК подчеркнули, что не будут пересматривать свое решение даже под давлением ЕС, и пожаловались на то, что вынуждены работать "в сложных реалиях".