В МОК продолжают отстаивать интересы россиян в мировом спорте. О том, как спортсменов из враждебной страны защищают в высших спортивных кругах, сообщает 24 Канал.

Как ведут себя чиновники МОК

В спортивной организации отреагировали на инициативу девяти стран, касающуюся лишения Международного олимпийского комитета финансирования со стороны Евросоюза.

В ведомстве под руководством Кирсти Ковентри заявили, что не будут менять своего решения в отношении россиян.

МОК вынужден действовать в сложных реалиях и учитывать последствия нынешней геополитической ситуации. Наша задача – сохранить основанную на ценностях и по-настоящему глобальную спортивную платформу, которая дарит миру надежду,

– заявил пресс-секретарь организации.

Напомним, что не так давно Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку членства ОКР. Также МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.

Что происходит в спорте после возвращения россиян

Представителей соседней восточной страны все чаще восстанавливают в правах в различных спортивных федерациях. Как, например, в волейболе.

Правда, многие страны Европы налагают собственные "санкции" на россиян. Часто это происходит на этапе выдачи виз членам различных спортивных сборных из России.