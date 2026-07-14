Чиновники разных стран мира расценили снятие санкций с российского спорта как один из возможных вызовов. О вероятных последствиях для МОК сообщает 24 Канал.

Что известно о реакции европейских политиков?

Неделю назад, 7 июля, стало известно, что Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку членства ОКР и рекомендовал федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.

На это громко отреагировала глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас.

Решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к международным соревнованиям оторвано от реальности. Министры решительно осуждают такое решение, поскольку оно совпало с тем, что Россия убивает рекордное количество украинских гражданских лиц. Поэтому создается впечатление, будто Международный олимпийский комитет вознаграждает такие атаки,

– цитирует Каллас портал bgnes.com.

Позицию дипломатки поддержали министр культуры Эстонии Хайди Пурга и глава МИД Латвии Байба Браже.

Российские пропагандистские СМИ уже заявили, что Эстония, Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия и Швеция выступают инициаторами лишения МОК финансовых потоков из Евросоюза.

Какие последствия уже повлекло за собой решение МОК?

Практически сразу Международная федерация волейбола официально отменила отстранение российских спортсменов и сборных.

Впоследствии стало ясно, что, вернув россиян в спорт, чиновники МОК развязали руки также и самим себе. Пропагандистские российские СМИ заявили, что МОК будет помогать их спортсменам получать визы для въезда в страны, где будут проходить соревнования.