Решение МОК вызвало новую волну дискуссий, ведь оно прозвучало на фоне полномасштабной войны России против Украины. Организация уверяет, что речь идет лишь о поддержке участия спортсменов в международных соревнованиях в рамках ее полномочий, сообщает 24 Канал.

Как МОК будет помогать россиянам?

По информации пропагандистского сайта ria.ru, в Международном олимпийском комитете готовы помогать российским спортсменам в решении практических вопросов, связанных с въездом в страны, где проводятся международные турниры.

В заявлении организации подчеркнули, что МОК регулярно сотрудничает с международными спортивными федерациями, чтобы устранять препятствия для участия спортсменов в соревнованиях. В частности, при необходимости комитет участвует в решении вопросов, связанных с оформлением виз.

В то же время в МОК отметили, что окончательное решение о выдаче виз остается исключительно за государствами.

МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы, которые могут повлиять на участие спортсменов в международных соревнованиях, включая, при необходимости, вопросы, связанные с визами,

– заявили в организации.

Также в комитете добавили, что действуют в рамках своей компетенции, поддерживая участие спортсменов в международном спорте там, где это возможно.

Ранее МОК восстановил Россию в олимпийской семье

Новое заявление прозвучало всего через несколько дней после решения исполнительного комитета МОК временно восстановить статус Олимпийского комитета России.

7 июля исполком отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов, которые были введены после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

После этого МОК фактически подтвердил готовность содействовать возвращению представителей России на международные соревнования, в частности помогая решать организационные вопросы, если они могут препятствовать их участию.

Некоторые федерации уже начали возвращать российских спортсменов на международные соревнования. В частности, волейболисты из страны-оккупанта смогут участвовать в турнирах под эгидой FIVB.