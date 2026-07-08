Это решение стало следствием недавних изменений в позиции Международного олимпийского комитета относительно участия россиян в международных соревнованиях. В FIVB также определили, как будет происходить возвращение команд к официальным соревнованиям, сообщает 24 Канал.

Что известно о решении?

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила о снятии ограничений с российских спортсменов, тренеров и национальных команд. Отныне представители России смогут вновь участвовать в официальных международных турнирах под эгидой организации.

В заявлении на сайте FIVB отмечается, что решение принято в соответствии с позицией Совета федерации и после недавнего решения Международного олимпийского комитета, отменившего свои рекомендации об ограничении допуска российских спортсменов.

В федерации подчеркнули, что руководствуются принципом обеспечения права спортсменов на участие в соревнованиях независимо от их гражданства.

Кроме того, российские национальные сборные будут возвращены в мировой рейтинг. Они получат то же количество рейтинговых очков, которое у них было на момент их замораживания после отстранения в 2022 году.

Что будет с флагом, гимном и допинг-контролем?

В FIVB также пояснили, что вопрос об использовании российского флага, гимна и другой государственной символики пока не имеет окончательного решения. Он будет определяться отдельно международной федерацией и Европейской конфедерацией волейбола (CEV) после консультаций с международными спортивными организациями.

Отдельным пунктом в заявлении отмечено, что для российских спортсменов будет введена специальная программа антидопингового контроля. Ее будут реализовывать через Международное агентство по тестированию в соответствии с рекомендациями МОК.

Напомним, российские и белорусские волейболисты были отстранены от международных соревнований весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь FIVB стала еще одной международной федерацией, которая после изменения рекомендаций МОК официально вернула российские команды к международным соревнованиям.

Накануне министр спорта Матвей Бедный и глава МИД Андрей Сибига отреагировали на решение МОК в отношении России. Они призвали не допустить возвращения вражеской символики на международные соревнования.