После решения Международного олимпийского комитета отменить рекомендации об ограничении участия российских спортсменов руководители украинских министерств обнародовали совместное заявление. В нем отмечается, что такой шаг представляет собой серьезный вызов для мирового спортивного сообщества, передает 24 Канал.

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О чем говорится в заявлении?

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявили, что решение Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов является тревожным сигналом для всего международного сообщества.

В совместном заявлении они призвали правительства государств, которые будут принимать международные спортивные соревнования, не допускать демонстрации государственной символики России на своей территории.

По словам чиновников, под российским флагом продолжается неспровоцированная война против Украины, ежедневно гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Именно поэтому символы государства-агрессора не могут быть элементом спортивного праздника.

Украина обратилась к МОК и международным федерациям

В заявлении также подчеркивается, что олимпийское движение основано на ценностях мира, уважения к человеческому достоинству и ответственности. Поэтому Украина надеется, что вопрос об использовании государственной символики России во время Олимпийских игр будет рассматриваться отдельно.

Кроме того, Бидный и Сибига призвали международные спортивные федерации сохранить действующие ограничения в отношении представителей государства-агрессора.

Украина и в дальнейшем будет работать вместе с международными партнерами, чтобы защищать эти принципы и не допустить использования мирового спорта для легитимизации агрессии,

– говорится в совместном заявлении.

Напомним, Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку членства ОКР. Также МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.