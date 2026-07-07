После решения Международного олимпийского комитета отменить рекомендации об ограничении участия российских спортсменов руководители украинских министерств обнародовали совместное заявление. В нем отмечается, что такой шаг представляет собой серьезный вызов для мирового спортивного сообщества, передает 24 Канал.
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О чем говорится в заявлении?
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявили, что решение Международного олимпийского комитета об отмене рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов является тревожным сигналом для всего международного сообщества.
В совместном заявлении они призвали правительства государств, которые будут принимать международные спортивные соревнования, не допускать демонстрации государственной символики России на своей территории.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
По словам чиновников, под российским флагом продолжается неспровоцированная война против Украины, ежедневно гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Именно поэтому символы государства-агрессора не могут быть элементом спортивного праздника.
Украина обратилась к МОК и международным федерациям
В заявлении также подчеркивается, что олимпийское движение основано на ценностях мира, уважения к человеческому достоинству и ответственности. Поэтому Украина надеется, что вопрос об использовании государственной символики России во время Олимпийских игр будет рассматриваться отдельно.
Кроме того, Бидный и Сибига призвали международные спортивные федерации сохранить действующие ограничения в отношении представителей государства-агрессора.
Украина и в дальнейшем будет работать вместе с международными партнерами, чтобы защищать эти принципы и не допустить использования мирового спорта для легитимизации агрессии,
– говорится в совместном заявлении.
Напомним, Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку членства ОКР. Также МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.