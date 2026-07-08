Рішення стало наслідком нещодавніх змін у позиції Міжнародного олімпійського комітету щодо участі росіян у міжнародних змаганнях. У FIVB також визначили, як відбуватиметься повернення команд до офіційних стартів, передає 24 Канал.

Що відомо про рішення?

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оголосила про зняття обмежень із російських спортсменів, тренерів і національних команд. Відтепер представники Росії зможуть знову брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації.

У заяві на сайті FIVB зазначено, що рішення ухвалене відповідно до позиції Ради федерації та після нещодавнього рішення Міжнародного олімпійського комітету, який скасував свої рекомендації щодо обмеження допуску російських спортсменів.

У федерації наголосили, що керуються принципом забезпечення права спортсменів на участь у змаганнях незалежно від їхнього громадянства.

Крім того, російські національні збірні будуть повернуті до світового рейтингу. Вони отримають ту саму кількість рейтингових очок, яку мали на момент їхнього замороження після відсторонення у 2022 році.

Що буде з прапором, гімном і допінг-контролем?

У FIVB також пояснили, що питання використання російського прапора, гімну та іншої державної символіки поки не має остаточного рішення. Воно визначатиметься окремо міжнародною федерацією та Європейською конфедерацією волейболу (CEV) після консультацій із міжнародними спортивними організаціями.

Окремим пунктом у заяві зазначено, що для російських спортсменів буде запроваджено спеціальну програму антидопінгового контролю. Її реалізовуватимуть через Міжнародне агентство з тестування відповідно до рекомендацій МОК.

Нагадаємо, російські та білоруські волейболісти були відсторонені від міжнародних стартів навесні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тепер FIVB стала ще однією міжнародною федерацією, яка після зміни рекомендацій МОК офіційно повернула російські команди до міжнародних змагань.

Напередодні міністр спорту Матвій Бідний та глава МЗС Андрій Сибіга відреагували на рішення МОК щодо Росії. Вони закликали не допустити повернення ворожої символіки на міжнародні змагання.