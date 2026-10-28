"Не имеют права": мэр Осло призвала правительство ограничить въезд российских лыжников на этап Кубка мира

В марте 2027 года в Норвегии состоится Кубок мира по лыжным видам спорта. В стране призывают ограничить въезд российских спортсменов перед турниром.

Мэр Осло Анне Линдбое призывает правительство Норвегии пересмотреть исключение из визовых ограничений для российских спортсменов. Слова главы столицы передает издание NRK.

Чего требуют в Норвегии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила критерии предоставления нейтрального статуса российским и белорусским спортсменам. В частности, теперь связи с военными и силовыми структурами касаются только тех, кто добровольно подписал соответствующий контракт.

Поэтому количество спортсменов из России и Беларуси, которые могут участвовать в международных соревнованиях, увеличится. В Норвегии уже сейчас поднимают вопрос об ограничении въезда представителям стран-агрессоров.

В настоящее время в Норвегии действует исключение в рамках ограничительной визовой политики, которое позволяет российским спортсменам приезжать по норме, касающейся трудоустройства. Мэр Осло Анне Линдбое подчеркнула необходимость отмены этой нормы.

Она заявила, что Украина ежедневно борется за свою страну, свою свободу и свое право самостоятельно определять будущее. Осло является хозяином Кубка мира, и пока Россия ведет жестокую войну, ее спортсмены не имеют права участвовать в цивилизованных соревнованиях.

Глава столицы Норвегии отметила, что если международная федерация лыжного спорта "открывает двери россиянам", правительство страны не должно поступать так же.

Поскольку профессиональные российские спортсмены могут приезжать в Норвегию благодаря исключительной норме о трудоустройстве, я считаю, что правительство должно пересмотреть, следует ли и в дальнейшем применять это исключение. Норвежская федерация лыжного спорта требует ответа до начала зимних соревнований. Правительство должно провести четкую оценку и занять четкую позицию по этому вопросу,

– подчеркнула Линдбое.

Президент Норвежской федерации лыжного спорта Роджер Финьорд также заявил, что организация выступает против участия россиян в соревнованиях. Он подчеркнул, что позиция Норвегии должна оставаться неизменной.

Мы не хотим, чтобы в соревнованиях участвовали россияне. Эта позиция была доведена как до руководства страны, так и до руководства международной федерации,

– заявил Финьорд.

Подобный вопрос также подняли и в Швеции. Соседи норвежцев в 2027 году будут принимать еще один этап Кубка мира.

Напомним, что недавно российский лыжник Большунов уволился из армии, чтобы получить нейтральный статус. А в Нидерландах отказали в выдаче виз трем российским гимнасткам. Одна из них открыто поддерживает Путина.