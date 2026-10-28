"Не мають права": мер Осло закликала уряд обмежити в'їзд російським лижникам на етап Кубка світу

Мер Осло Анне Ліндбое закликає уряд Норвегії переглянути виняток із візових обмежень для російських спортсменів. Слова очільниці столиці передає видання NRK.

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Чого вимагають у Норвегії

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду змінила критерії надання нейтрального статусу російським і білоруським спортсменам. Зокрема, тепер зв'язки з військовими та силовими структурами стосуються тільки тих, хто добровільно підписав відповідний контракт.

Тому кількість спортсменів із Росії та Білорусі, що можуть брати участь у міжнародних змаганнях, зросте. У Норвегії вже зараз порушують питання того, щоб обмежити в'їзд представникам країн-агресорів.

Нині в Норвегії діє виняток у рамках обмежувальної візової політики, який дозволяє російським спортсменам приїжджати за нормою щодо працевлаштування. Мер Осло Анне Ліндбое наголосила на необхідності скасування цієї норми.

Вона заявила, що Україна щодня бореться за свою країну, свою свободу та своє право самостійно визначати майбутнє. Осло є господарем Кубка світу, й доки Росія веде жорстоку війну, її спортсмени не мають права брати участь у цивілізованих змаганнях.

Очільниця столиці Норвегії зауважила, що якщо міжнародна федерація лижного спорту "відкриває двері росіянам", уряд країни не має робити те саме.

Оскільки професійні російські спортсмени можуть приїжджати до Норвегії завдяки винятковій нормі щодо працевлаштування, я вважаю, що уряд повинен переглянути, чи слід і надалі застосовувати цей виняток. Норвезька федерація лижного спорту вимагає відповіді до початку зимових змагань. Уряд повинен провести чітку оцінку та зайняти чітку позицію з цього питання– наголосила Ліндбое.

Президент норвезької федерації лижного спорту Роджер Фінйорд також сказав, що організація виступає проти участі росіян у змаганнях. Він підкреслив, що позиція Норвегії має лишатись незмінною.

Ми не хочемо, щоб у змаганнях брали участь росіяни. Ця позиція була доведена й до керівництва країни, й до керівництва міжнародної федерації– заявив Фінйорд.

Подібне питання також порушили й у Швеції. Сусіди норвежців у 2027 році прийматимуть ще один етап Кубка світу.

Нагадаємо, що нещодавно російський лижник Большунов звільнився з армії, щоб отримати нейтральний статус. А в Нідерландах відмовили у видачі віз трьом російським гімнасткам. Одна з них відкрито підтримує Путіна.