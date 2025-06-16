Скандальный Джокович поссорился с президентом Сербии и готовится переехать в другую страну

Экс-первая ракетка мира побила горшки с властями Сербии из-за поддержки антиправительственных митингов. Из-за этого Новак получает вид на жительство в Греции.

Сербский теннисист Новак Джокович остается одним из самых контраверсионных спортсменов мира. Ноле нередко попадает в неприятные ситуации, а теперь оказался в эпицентре скандала на Родине, сообщает 24 Канал со ссылкой на protothema.

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Джокович против властей Сербии

Оказывается, Джокович получил вид на жительство в Греции из-за напряженных отношений с властями Сербии. Теннисист открыто поддержал студентов-протестующих, которые требуют смены правительства в стране.

Митинги начались из-за трагической аварии на железной дороге в городе Нови-Сад в ноябре 2024 года. Именно тогда Джокович стал на сторону протестующих, из-за чего оказался в списке врагов президента страны Александара Вучича.

Окончательно Новак побил горшки с властью после поста в соцсетях, где под фотографией с протестов написал такой текст: "Сербия творит историю. Замечательно". Из-за этого сербские СМИ начали массированно критиковать Джоковича и его жену.

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Поэтому семья Ноле и решила не возвращаться домой на постоянное проживание и поселиться в Греции. Сейчас же 38-летний теннисист проживает в Монако. Отметим, что Джокович является одним из лучших теннисистов в истории.

Спортсмен выиграл аж 100 различных титулов, среди которых 24 – в рамках турниров Grand Slam. По последнему показателю он является рекордсменом. Еще в марте Джокович побил выдающийся рекорд Федерера.