На морозе в Киеве и в тропиках Бали: как звезды украинского спорта встретили Новый год

Новый год особый праздник для каждой семьи. Украинские спортсмены порадовали своих фанатов атмосферными фотографиями с новогодними столами и елками.

Кто-то из наших чемпионов выбрал тихий вечер в кругу семьи, а кто-то удивил подписчиков оригинальными образами и неожиданными локациями. 24 Канал подготовил традиционную подборку, как украинские спортсмены встретили Новый год.

Как встретила Новый год семья Александра Усика?

Чемпион мира по боксу Александр Усик встретил Новый год в Украине вместе с женой и дочерьми Елизаветой и маленькой Марией. Екатерина опубликовала пост с празднования в семейном доме.

В Новогоднюю ночь в Украине царила морозная погода со снегом. Однако Усики не испугались низких температур и вышли во двор, чтобы порадоваться настоящей зимой.

Новый Год – это не об идеальных планах. Это о тепле, о людях рядом, о надежде даже после сложного года!!! Пусть в Новом Году будет больше объятий, искренних разговоров, спокойных вечеров и моментов. Пусть мечты не пугают, а находят дорогу. Желаю Мира, внутренней гармонии, любви и вдохновения на 2026 год,

– написала в своем инстаграме Екатерина Усик.

Новогоднюю атмосферу праздника в кругу семьи передают фотографии, которые опубликовала жена Усика.

Как Усики встретили Новый год / Фото из инстаграма Екатерины Усик

Александр Усик записал отдельный ролик для своих подписчиков, в котором поздравил украинцев с Новым годом.

2026 – год, в который мы заходим вместе. С верой, с уважением к каждому, кто держит страну на своих плечах и с пониманием: наша сила – в нашем единстве. Помним, что пока мы рядом друг с другом – нас не сломать. Работаем. Боремся. Выстоим. С Новым годом, дорогие украинцы. Слава Богу и Слава Украине!,

– сказал Усик.

Видео поздравления Усика с Новым Годом

Как Дарья Белодед поздравила с Новым годом?

Призер Олимпийских игр по дзюдо Дарья Билодид надела на Новый год роскошное розовое платье. Она встретила Новый год у елки в семейном кругу, под которой были подготовлены подарки.

Спасибо 2025 году за все, это было интересное путешествие! Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Пусть 2026 будет полон счастьем, радостью любовью и положительными эмоциями!,

– поздравила подписчиков Билодид.

Новогодний образ Дарьи Билодид / фото из инстаграма спортсменки

Марина Бех-Романчук

Для украинской прыгуньи в длину Марины Бех Романчук 2026 год должен стать особенным, ведь она готовится стать мамой. Все ее мысли о будущем материнстве. Легкоатлетка подготовила для фанов довольно откровенную фотосессию.

Итог один. Спасибо тебе 2025 за наше долгожданное чудо,

– написала Бех-Романук.

Новогодняя фотосессия Марины Бех-Романчук / Фото из инстаграма легкоатлетки

Где встретила Новый год Даяна Ястремская?

Украинская теннисистка Даяна Ястремская со своим парнем Давидом Аллахвердиевым, который занимается ММА, поехали на новогодние праздники на тропический остров Бали. Спортсменка в инстаграме поделилась фотографиями с отдыха.

Даяна поздравила с Новым годом подписчиков, а бойфренда с днем рождения.

С Новым годом! Пусть 2026 год принесет больше света внутри, больше спокойствия вокруг, и больше тепла в сердце. Берегите себя и тех, кого любите. И с днем рождения мой Давид,

– написала Ястремская.

Ястремская с Аллахвердиевым на Бали / Фото из инстаграма теннисистки

Новогодний образ Ярославы Магучих

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих с отличным настроением встретила Новый год. Спортсменка впервые за последние несколько лет начнет легкоатлетический сезон в Украине.

Красавица порадовала своих фанатов яркими фото с новогодней атмосферой. В поздравлении с Новым годом она вспомнила защитников Украины, которые защищают наше государство от врага.

Поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть в новом году будет больше тепла, тишины для себя и моментов, которые хочется беречь. Чтобы рядом были люди, с которыми спокойно и светло. Спасибо нашим военным за возможность встречать этот год, за каждое новое утро и за силу, которой вы нас держите,

– написала Магучих.

Поздравление Ярославы Магучих / фото из инстаграма чемпионки

Как Михаил Мудрик поздравил фанатов с Новым годом?

Звездный футболист Челси и сборной Украины Михаил Мудрик соскучился по футболу из-за отстранения. Он написал обращение к своим поклонникам, в котором выразил им благодарность за поддержку и надежду на скорое возвращение.

С Новым годом всех моих поклонников. Я просто хотел вас поблагодарить за вашу поддержку. Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их, поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь, как я не сдаюсь. Не могу дождаться встречи с вами в ближайшее время,

– написал Мудрик.

Михаил Мудрик поздравил поклонников с Новым годом / Фото из инстаграма футболиста