"Новый Майк Тайсон" или битый россиянин: промоутер назвал претендентов на бой с Усиком

Влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен сделал прогноз, кто станет соперником Усика после боя Деонтеем Уайлдером. В списке претендентов довольно много знакомых фамилий.

Александр Усик до сих пор удерживает титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе. Промоутер Фрэнк Уоррен убежден, что после боя с Деонтеем Уайлдером украинцу придется провести титульные поединки, сообщает 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

Читайте также Снова захотел "в черешню": Фьюри намекнул на возможный третий бой против Усика

С кем будет драться Усик после Вайлдера?

В случае победы над "Бронзовым бомбардировщиком" на бой с Усиком будет претендовать ряд боксеров по линиям WBA, WBC и IBF. В последнее время украинский боксер игнорировал обязательные защиты поясов, а потому придется учитывать пожелания боксерских организаций. Круг претендентов Уоррен очертил в недавнем интервью.

Дерек Чисора – один из них. Лоуренс Околи – один из них. Мозес – номер один в WBA. Я не уверен, кто из них будет следующим, но их нужно учесть. У него еще не было обязательной защиты в последнее время. Он дважды дрался с Тайсоном. Так что, он не имел обязательной защиты своих поясов,

– отметил Уоррен.

Пока порядок претендентов на бой с Усиком не согласован. И все же Уоррен спрогнозировал следующего соперника Усика после боя с Уайлдером.

Руководящие органы должны решить, кто будет первым, потому что они уже согласовали порядок. Я не могу вспомнить, кто будет следующий. Был IBF, потом WBO. Поэтому, я думаю, что следующим будет WBA. Но я не уверен,

– сказал Уоррен.

Отметим, что регулярным чемпионом WBA в супертяжелом весе является бывший соперник Усика россиянин Мурат Гассиев. Боксерская организация обязала его провести бой с Мозесом Итаумой, которого прогнозирует в соперники Уоррен.

Справка. Александр Усик и Мурат Гассиев дрались за абсолютное чемпионство в крузервейте в 2018 году. Тогда победу одержал украинский боксер. Что касается Мозеса Итаумы, которого эксперты называют "Новым Майком Тайсоном", то его в последнее время рассматривают как следующего гегемона хевивейта.

Как Усик сохранил титулы до боя с Уайлдером?